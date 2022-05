Resistance: Retribution per PS4 e PS5 avvistato in Corea del Sud

Accade sempre più spesso che la comparsa di un videogioco nel database di un ente di classificazione sia il presagio dell’imminente arrivo di quel titolo sul mercato, e con buona probabilità la presenza di Resistance: Retribution per PS4 e PS5 sul sito dell’apposito ente sudcoreano non farà eccezione.

Resistance: Retribution, lo ricordiamo, è uno sparatutto in terza persona sviluppato da Bend Studio e pubblicato originariamente nel 2009 su PSP. Si tratta di un prequel della serie fantascientifica ideata da Insomniac Games che vide la luce nel corso del primo decennio dei Duemila su PS3.

È quindi molto probabile che il gioco farà parte dell’offerta del nuovo PlayStation Plus in arrivo il 23 giugno in Europa. Questo servizio, infatti, punta a offrire a coloro i quali decideranno di sottoscrivere l’abbonamento Premium un ampio catalogo di videogiochi per PS1, PS2, PS3 e PSP. Resistance: Retribution potrebbe dunque far parte di questa selezione.

