MSI Gaming presenta i suoi nuovi prodotti al Computex

Direttamente dal Computex che si sta tenendo in questi giorni, MSI ha presentato i suoi nuovi prodotti della linea Gaming: una selezione di componenti in grado di migliorare visibilmente l’esperienza dell’utente.

Tra questi citiamo la scheda madre MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 per la famiglia Intel 600. Ereditando il famoso aspetto della serie Arsenal, il design è ulteriormente accentuato da dettagli che fanno la differenza. Questa nuova scheda è dotata di OC Engine e 14 fasi (12+2) Duet Rail in modo da supportare al meglio i più recenti processori Intel Core di 12° generazione. La dissipazione è garantita da dissipatori di calore estesi, PCB in rame addensato da 2 once e M.2 Shield Frozr, mentre il parco connettività vede il più recente standard Wi-Fi 6E, la porta 2.5G LAN e porte USB 3.2 Gen 2×2 di tipo-C.

Segnaliamo anche la nuova WS WRX80, pronta per i più potenti processori AMD Threadripper PRO 5000WX e 3000WX. Alimentata dal chip Aspeed AST2600 BMC, questa scheda madre introduce una varietà di funzionalità di gestione remota. La piattaforma WRX80 supporta memorie DDR4 con 8 slot, 128 linee PCIe 4.0 e processori fino a 64 core/128 thread. Integrata ad un’eccellente soluzione di raffreddamento, massima espansibilità e flessibilità, la nuova MSI WS WRX80 sarà una bestia a livello di prestazioni.

Presentate anche le nuovissime schede madri AMD X670E e X670 dotate del nuovissimo socket AM5 per supportare i processori AMD Ryzen serie 7000. Integrate con le più recenti tecnologie come il supporto a PCIe 5.0 e ricche di funzionalità, queste schede madri MSI sono pronte per un nuovo step a livello di prestazioni.

MSI ha svelato anche i nuovi alimentatori MEB Ai1300P e Ai1000P. Appartenenti alla serie MEG, i nuovi alimentatori MSI hanno connettività PCIe 5.0 e vengono forniti con cavo di alimentazione a 16 pin in grado di gestire fino a 600W di potenza. La nuova serie potrà rilevare automaticamente il carico di potenza e la temperatura interna del sistema, regolando la velocità della ventola. Quando il carico è inferiore al 55% o la temperatura è inferiore ai 70 gradi la ventola si fermerà automaticamente, riducendo la rumorosità.

Per finire, MSI aggiorna anche i propri dissipatori a liquido per i nuovi standard e le nuove schede madri AMD X670E e X670. AMD Socket AM5 (LGA 1718) è il socket di nuova generazione progettato per supportare i processori AMD Ryzen serie 7000 di prossima generazione (Zen 4). Il nuovo socket AMD AM5 utilizza infatti le stesse staffe utilizzate per il socket precedente, quindi non sarà necessario cambiare il proprio dissipatore.