Dune: Spice Wars, ecco la roadmap dell'Accesso Anticipato

A un mese dal lancio in Accesso Anticipato (da noi ben accolto) Shiro Games ha condiviso nuove informazioni su quello che sarà il percorso di sviluppo di Dune: Spice Wars. Lo studio di sviluppo ha pubblicato una pratica roadmap, nella quale possiamo leggere come nel corso di quest’estate lo strategico si arricchirà della componente multiplayer (sia cooperativa che competitiva) e di una nuova fazione ancora da rivelare. I mesi seguenti vedranno l’apparizione di nuove strutture e unità sul campo di battaglia: da un lato aeronavi e porti spaziali, e dall’altra i consiglieri di ciascuna fazione, che agiranno come unità eroiche.

A margine della roadmap, Shiro Games ha chiarito come non vada considerata esaustiva. Durante l’Accesso Anticipato, Dune: Spice Wars riceverà anche aggiornamenti legati alle performance, bug fixing vari ed eventuali e miglioramenti alla quality of life; inoltre, in base al responso della comunità dei giocatori, quanto presente nella roadmap potrebbe essere soggetto a cambiamento. Per ora, in ogni caso, lo studio si sta concentrando sullo sviluppo delle funzionalità multiplayer.