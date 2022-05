God of War Ragnarok valutato in Corea del Sud

Oltre a Resistance: Retribution, sembra proprio che l’ente di valutazione sudcoreano si sia occupato anche di qualche opera più recente di casa Sony. Sulle sue pagine possiamo infatti trovare God of War Ragnarok; e se la pagina in questione non ci aiuta a scoprire la data d’uscita del gioco, d’altro canto è una buona indicazione del fatto che a livello contenutistico il gioco si può considerare essenzialmente completo. Questo, dunque, dovrebbe mettere in pace tutti coloro che temevano che God of War Ragnarok potesse non uscire entro il 2022. Chissà se quel 30 settembre spuntato qualche mese fa finirà per rivelarsi veritiero.

