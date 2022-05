Blood Bowl 3: beta in arrivo a breve, ci saranno due nuove fazioni

È passato qualche mese dall’ultima volta che Cyanide ci ha offerto l’occasione di tuffarci nei violentissimi campi da gioco di Blood Bowl 3, ma non ci vorrà ancora molto prima di poter tornare a lanciare dadi e a inveire in maniera molto creativa. In concomitanza con l’inizio del Warhammer Skulls, e cioè il prossimo primo giugno, lo studio di sviluppo darà il via a una nuova beta che durerà fino al 12 giugno. Questo periodo di prova sarà disponibile su Steam previa registrazione sul sito ufficiale; chi ha già ottenuto l’accesso alle precedenti beta lo otterrà automaticamente anche a questa.









In questa beta saranno giocabili sei fazioni in totale: a Orchi Oscuri, Nobiltà Imperiale, Unione Elfica e Nani andranno ad aggiungersi due nuove fazioni non ancora rivelate, e che fanno per la prima volta la loro apparizione sui campi da gioco di Blood Bowl. Inoltre, verranno messe in mostra nuove funzionalità di gioco; queste ultime, e le due fazioni, verranno presentate durante la diretta introduttiva del Warhammer Skulls. Blood Bowl 3 non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile nel corso del 2022 su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.