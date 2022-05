PlayStation non ha finito con le acquisizioni, secondo Jim Ryan

Quello delle acquisizioni è decisamente un tema caldo degli ultimi mesi, e come segnalato da VGC, l’argomento è emerso anche nel corso di una recente Q&A con i piani alti di PlayStation. A specificare la posizione di Sony Interactive Entertainment ci ha pensato ancora una volta Jim Ryan, CEO della compagnia. “Per quanto riguarda le nostre future attività nel campo Mergers & Acquisitions, non abbiamo ancora finito con la nostra strategia di far crescere inorganicamente i PlayStation Studios.” Nel corso dell’ultimo anno, vari sono stati gli studi che sono andati ad aggiungersi a questa etichetta; è il caso, per esempio, di Housemarque, Firesprite e Haven Studios, mentre l’acquisizione di Bungie potrebbe venire finalizzata entro il 2022.

Jim Ryan ha inoltre spiegato come la strategia dietro a eventuali acquisizioni sia legata strettamente all’apertura di PlayStation verso nuovi mercati, finora esplorati in maniera poco decisa. Di recente, la compagnia ha infatti reiterato la sua intenzione di espandersi nel campo dei giochi live service, nel settore mobile e nel campo della VR. “Se potenziali bersagli ci permetteranno di velocizzare il modo in cui riusciremo a conseguire la nostra strategia, considereremo sicuramente ulteriori acquisizioni che vadano ad arricchire il nostro catalogo”, ha chiuso il CEO di Sony Interactive Entertainment.