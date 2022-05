Valve risponde alle preoccupazioni dei giocatori di Team Fortress 2

Nel corso delle ultime settimane, lo sparatutto di Valve Team Fortress 2 è stato vittima di un problema decisamente grave: e cioè la sempre più massiccia presenza di bot all’interno dei server di gioco. Chiaramente, trovarsi in squadra con qualcuno il cui unico scopo è macinare oggetti cosmetici non è particolarmente divertente, figurarsi quando questi ultimi sono la maggioranza, e così una bella fetta di giocatori ha deciso di dare il via a una protesta pacifica sotto l’egida di #SaveTF2.

Ebbene, sembra proprio che le loro voci siano giunti fino al quartier generale di Valve: l’account Twitter ufficiale di Team Fortress 2 ha infatti risposto in maniera incoraggiante a queste preoccupazioni. “Amiamo questo gioco e sappiamo che lo stesso vale anche per voi. Siamo a conoscenza di quanto grave sia diventato questo problema, e stiamo lavorando per migliorare la situazione.“ Pare che le orde di bot abbiano le ore contate, dunque.