SEGA si prepara ad annunciare il suo prossimo progetto

Attenzione: a quanto pare SEGA si sta preparando a rivelare qualcosa di grosso. Il publisher giapponese ha infatti organizzato una diretta per il prossimo 3 giugno alle ore 13:00, durante la quale presenterà il suo prossimo progetto. Il livestream, che potrà essere seguito su YouTube, vedrà Misuzu Araki nel ruolo di presentatrice, mentre l’Executive Manager Hiroyuki Miyazaki e il Creative Director Yosuke Okunari ci parleranno del gioco in questione. SEGA non ha rivelato dettagli sul progetto, rilasciando solo una breve dichiarazione: “anche se fra i presentatori potreste vedere volti noti, guardate con anticipazione a questo annuncio.”

Di che si tratterà, dunque? Il velo di segretezza rende difficile pensare a Sonic Frontiers, che si è già fatto vedere qualche mese fa, puntando piuttosto nella direzione di un progetto completamente nuovo. Forse è finalmente giunto il momento di scoprire qualcosa di più sul fantomatico Super Game di cui SEGA parla ormai da qualche tempo? Staremo a vedere.