Star Wars Jedi: Survivor annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S

La Star Wars Celebration ha visto molti annunci legati al piccolo schermo, ma a quanto pare non è mancato nemmeno lo spazio per un bel botto videoludico. EA, Lucasfilm Games e Respawn Entertainment hanno infatti da poco rivelato Star Wars Jedi: Survivor. Ambientato cinque anni dopo Fallen Order, anche questo gioco vede come protagonista il giovane Cal Kestis, uno dei pochi Jedi rimasti in vita nella galassia dopo l’Ordine 66 e l’ascesa dell’Impero.









Gli anni passano ma a quanto pare non le preoccupazioni per il buon Cal Kestis e per il suo fedele droide da compagnia BD-1, che stavolta avranno a che fare con il Grande Inquisitore in persona (o con un suo sottoposto altrettanto minaccioso). Naturalmente, i due potranno contare su una serie di alleati che incontreranno nel corso delle loro peripezie. “Stiamo sfruttando tecnologie avanzate per creare combattimenti Jedi più dinamici, e offrire altra narrazione cinematografica che espanda la storia di Cal mentre cresce e sopravvive a questi tempi oscuri,” ha dichiarato il Game Director Stig Asmussen. Star Wars Jedi: Survivor uscirà nel corso del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.