Green Hell VR sta per arrivare anche su PC, ecco un nuovo trailer

L’insidiosa giungla amazzonica di Green Hell è di recente arrivata su Meta Quest 2, in una versione affascinante ma allo stesso tempo necessariamente ristretta rispetto all’originale, e adatta all’hardware del visore standalone. Ma se non siete il tipo di persona che accetta di scendere a compromessi, ottime notizie per voi: il survival creato da Creepy Jar e adattato alla realtà virtuale da Incuvo si appresta ad arrivare anche su PC VR, per la precisione il prossimo 9 giugno su Steam.









Così come il gioco da cui prende il nome, anche Green Hell VR ci metterà nei panni di Jake Higgins, ritrovatosi sperduto nel bel mezzo della giungla con pochi strumenti a disposizione. Sopravvivere in questo inferno verde non sarà semplice: dovremo gestire la fame e la sete, creare rudimentali armi con cui proteggerci dagli animali selvatici, e un riparo dove dormire, il tutto mentre cerchiamo risposte a proposito della nostra situazione.