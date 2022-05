I server di Dark Souls 3 saranno i primi a tornare online

Pare che finalmente ci sia una luce all’orizzonte per quanto riguarda la faccenda dei server PC della serie Dark Souls, offline ormai da qualche mese per evitare gravi attacchi hacker. Dopo gli spiragli degli scorsi giorni, From Software ha infatti fornito ulteriori informazioni in merito tramite un’email a PC Gamer. Nel messaggio, lo studio giapponese reitera di essere al lavoro per risolvere la faccenda, spiegando che “il nostro piano è di ripristinare i servizi online per ogni gioco progressivamente, ripristinando i server di Dark Souls 3 non appena avremo finito i lavori necessari per correggere il problema.”

From Software non ha ancora offerto finestre temporali specifiche, promettendo però che rilascerà ulteriori informazioni in merito “non appena la tabella di marcia per il ripristino sarà finalizzata”. In questa sede probabilmente scopriremo anche chi sarà il fortunato che vedrà risorgere i propri server dopo Dark Souls 3; in ogni caso, è solo questione di portare pazienza. Se cercate qualcosa con cui ingannare il tempo nell’attesa, avete visto questo mod per il gioco cooperativo su Elden Ring?