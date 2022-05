Warcraft 3: Reforged tornerà a farsi sentire nel mese di giugno

Com’è ben noto, il lancio di Warcraft 3: Reforged non è stato certo fonte di festeggiamenti in quel di Blizzard, né presso la playerbase di appassionati dell’iconico RTS. I mesi seguenti al lancio hanno visto vari aggiornamenti, ma il ritmo è decisamente rallentato e nel corso dell’ultimo anno in merito c’è stato sostanziale silenzio radio. Sembra che però, a dispetto della mancanza di notizie, in realtà Blizzard abbia qualche sorpresa in serbo; anche se di cosa esattamente di tratti non è dato saperlo ancora per qualche giorno.

A rivelare che qualcosa bolle in pentola ci ha pensato una voce decisamente affidabile, e cioè quella del presidente di Blizzard Mike Ybarra. Nel rispondere alla domanda di un utente, Ybarra ha infatti detto che scopriremo a cosa sta lavorando il team di Warcraft 3: Reforged nel corso del mese di giugno. Speriamo siano novità importanti.