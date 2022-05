PlayStation Plus: trapelati i giochi per il mese di giugno

Al netto di tutte le revisioni che sta attraversando il PlayStation Plus, e che dalle nostre parti potremo provare a partire dal 23 giugno, una cosa non cambierà: e cioè i giochi mensili riscattabili gratuitamente. E se Sony non ha ancora rivelato ufficialmente quali saranno i titoli di giugno, sembra che qualcuno sia venuto a saperli prima del tempo. Secondo Areajugones, che cita fonti interne, i tre giochi che il PlayStation Plus ci offrirà nelle prossime settimane saranno God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl; chiaramente, manca ancora la conferma ufficiale, per la quale in ogni caso non dovrebbe esserci da attendere molto. E se vedere God of War vi fa venire un senso di deja vu, vi ricordiamo che il titolo di Santa Monica è sì già stato offerto gratuitamente, ma solo all’utenza PS5.

Condividi con gli amici Inviare