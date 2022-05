Dontnod potrebbe annunciare un nuovo videogioco oggi

È da un po’ di tempo che non si hanno notizie sui progetti in sviluppo presso Dontnod Entertainment, tuttavia le cose stanno per cambiare. Lo studio francese è difatti intervenuto su Twitter affermando che molto presto scopriremo cosa stia bollendo in pentola.

È molto probabile che Dontnod annuncerà un nuovo videogioco nella giornata odierna, d’altronde è stata la stessa compagnia transalpina a farlo intendere con il messaggio diffuso nella serata di ieri: “Un uccellino ci ha detto che se tornerete qui domani avrete notizie da noi, e magari anche qualche indizio su ciò a cui stiamo lavorando!”

Non ci resta che attendere qualche ora per saperne di più dallo studio di Life is Strange e Vampyr. Probabilmente in serata verrà fatto un annuncio.

Condividi con gli amici Inviare