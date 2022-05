Diablo Immortal al bando in Belgio e Paesi Bassi a causa delle loot box

L’uscita di Diablo Immortal è ormai dietro l’angolo, d’altronde al 2 giugno mancano appena un paio di giorni, tuttavia la situazione per Activision Blizzard si è fatta decisamente complicata in due paesi europei. Belgio e Paesi Bassi, infatti, hanno messo al bando il titolo free-to-play di Blizzard Entertainment a causa delle leggi in vigore in materia di loot box, queste ultime presenti in Diablo Immortal.

Nelle due monarchie dell’Europa centrale le loot box sono considerate delle forme di gioco d’azzardo, dunque regolate in maniera piuttosto stringente, tanto da mettere al bando qualsiasi videogioco che le impieghi. Diablo Immortal non fa eccezione, pertanto il gioco non sarà scaricabile e giocabile in Belgio e Paesi Bassi.

La conferma è arrivata direttamente da Activision Blizzard: un portavoce della compagnia ha confermato ai taccuini di Eurogamer che in questi paesi il gioco non sarà presente né su Battle.net nella sua incarnazione per PC, né su App Store e Google Play Store sul versante mobile.

