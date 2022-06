F1 22: un nuovo trailer offre una panoramica del gioco

Manca ancora un mese esatto al lancio di F1 22, e siamo sicuri che molti dei nostri lettori non vedono l’ora di potersi rimettere al volante dei bolidi di Formula 1 e di dimostrare la loro abilità in pista. La pazienza è però la virtù dei forti, e anche arrivare preparati alla sfida è una buona idea. Per questo motivo, EA e Codemasters hanno da poco pubblicato un trailer che ci presenta nel dettaglio le caratteristiche del loro titolo automobolisitico. E di novità da tenere a mente ce ne sono: questo capitolo della serie vedrà infatti l’introduzione delle nuove regole per il weekend di gara e per l’aerodinamicità delle auto, messa in luce da un sistema fisico migliorato.









“F1 22 permette ai giocatori di vivere le loro fantasie di Formula 1 sia in pista che fuori”, ha dichiarato Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters, facendo riferimento ad F1 Life, la nuova hub sociale: “lo spazio personalizzato all’interno di F1 Life permette ai giocatori di sfoggiare la propria collezione di auto e accessori imperdibili e di essere l’invidia di amici e rivali”. F1 22 vedrà inoltre l’introduzione di un’IA adattiva, perfetta per permettere ai nuovi giocatori di imparare con il ritmo a loro più adatto, e naturalmente dell’attesa compatibilità con visori VR. Il gioco uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il prossimo 1 luglio.