Shinji Hashimoto, Brand Manager di Final Fantasy, lascia Square Enix

Gli anni passano per tutti, e questo vale non solo per i videogiochi, ma anche (anzi, sopratutto) per chi ci lavora. E così, dopo quasi trent’anni di onorata carriera presso Squaresoft prima e Square Enix poi, Shinji Hashimoto ha deciso che era giunto il momento di godersi la meritata pensione. Come da lui stesso comunicato tramite Twitter, la giornata di oggi è la sua ultima di lavoro presso la compagnia. All’interno di Square, Shinji Hashimoto ha ricoperto il ruolo di supervisore e Producer su amati esponenti del panorama JRPG come The World Ends With You, Kingdom Hearts, Star Ocean, Nier e naturalmente la serie Final Fantasy, di cui era diventato Brand Manager con Final Fantasy 7 Remake.

Condividi con gli amici Inviare