Assassin's Creed Origins: update per PS5 e Xbox Series in uscita domani

Lo avevamo anticipato un paio di settimane fa, ma ora è ufficiale: l’aggiornamento di Assassin’s Creed Origins per PS5 e Xbox Series X|S sta per essere pubblicato sulle console di Sony e Microsoft.

Ubisoft è intervenuta su Twitter tramite l’account ufficiale della serie per annunciare che l’uscita di questo atteso update gratuita è fissata per la giornata di domani, giovedì 2 giugno. L’aggiornamento di Assassin’s Creed Origins permetterà al gioco di girare a 60 fps sia su PS5 che sulle due console della famiglia Xbox Series, in maniera simile a quanto già accade per il successivo Odyssey, anch’esso soggetto a un simile aggiornamento lo scorso anno.

