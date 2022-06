Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, uscita imminente?

Sembra proprio che l’attesa per Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge stia per finire e che l’uscita del beat ‘em up targato DotEmu sia dietro l’angolo, perlomeno stando alle informazioni trapelate in queste ore grazie a un aggiornamento del database del PlayStation Store.

Come riportato su Twitter dai dataminer di PlayStation Game Size, difatti, la data di lancio del nuovo videogioco delle Tartarughe Ninja potrebbe essere prevista per il 16 giugno. Viene precisato che potrebbe trattarsi di una data placeholder, tuttavia vi ricordiamo che domani – il 2 giugno – si terrà un nuovo State of Play con annunci dai partner delle terze parti. Potrebbe essere l’occasione giusta per annunciare ufficialmente la data di uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Incrociamo le dita.

