Sonic Frontiers: ecco un primo teaser del gameplay

Presentato ufficialmente sul finire dello scorso anno ai The Game Awards, Sonic Fontiers mette ora in mostra per la prima volta il suo gameplay grazie a un breve teaser trailer diffuso da SEGA.









Sonic Frontiers sarà ambientato in un vasto open world pieno di nemici, enigmi e rovine da esplorare. Ovviamente non mancheranno ampie praterie dove il Porcospino Blu potrà correre liberamente. Il breve video presente qui in alto ci mostra un assaggio di tutto questo, con tanto di scontri con i nemici e raccolta di anelli.

Per la versione estesa del gameplay, invece, bisognerà attendere qualche ora: nella tarda serata odierna, infatti, verrà diffuso un nuovo trailer. Nel frattempo vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch nel periodo delle festività natalizie.