DONTNOD Entertainment cambia nome, diventa DON'T NOD

Di recente, DONTNOD Entertainment aveva comunicato novità in arrivo; qualcuno avrà forse pensato che questo suggerisse una presentazione di un loro nuovo gioco, ma così non è stato. La sorpresa che aveva in serbo lo studio francese è infatti stata un cambiamento di nome: i creatori di Life is Strange e Tell Me Why si chiamano ora DON’T NOD, e il nuovo nome arriva accompagnato anche da un nuovo logo.

“È un momento incredibilmente emozionante per noi, e volevamo condividere con voi questa emozione! Abbiamo creato un video che mette in mostra il nostro nuovo logo. È un design capace di adattarsi a diversi generi di gioco e universi narrativi, ed è una buona cosa visto che abbiamo vari progetti in arrivo su cui testarlo”, possiamo leggere sul sito ufficiale. Per scoprire cos’ha in cantiere DON’T NOD, però, bisognerà portare ancora un po’ di pazienza.