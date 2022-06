Tekken 7: le vendite superano i nove milioni di copie

Quando si tratta del mercato dei picchiaduro, Tekken 7 è sicuramente uno dei suoi esponenti più fortunati. Le vendite dell’ultimo capitolo della pluridecennale saga dei Mishima hanno infatti da poco superato i nove milioni, come rivelato dall’account Twitter ufficiale. Vale la pena tenere presente che sul totale di copie vendute, circa due milioni sono state piazzate negli ultimi dodici mesi, a rappresentare il buon lavoro fatto da Bandai Namco e dal team di Katsuhiro Harada nel mantenere alto l’interesse per il loro titolo. Nei cinque anni dalla sua uscita, Tekken 7 ha infatti visto numerosi DLC e aggiornamenti, senza dimenticare le varie edizioni speciali che hanno reso più facile l’accesso al gioco e a suoi contenuti per i nuovi arrivati.

