Diablo Immortal è già disponibile su iOS e Android

Come ben saprete, l’uscita ufficiale di Diablo Immortal è prevista per la giornata di domani, ma i Signori degli Inferi non sono certo personalità da aspettare i comodi dei comuni mortali. E così il nuovo titolo di Blizzard ha deciso di fare la sua apparizione una giornata prima del previsto, se non altro per quanto riguarda i dispositivi mobili. Su iOS e Android, infatti, il gioco ha già iniziato ad apparire e ad essere disponibile per il download negli store di tutto il mondo (qui in redazione abbiamo chi non ha perso un minuto e ha subito messo il suo smartphone a scaricare).

Se invece preferite affrontare Diablo Immortal sul vostro PC, vi toccherà aspettare l’uscita ufficiale, prevista per la giornata di domani alle ore 19:00. Potete già dare il via al preload su Battle.net, però.