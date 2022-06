Pokémon Scarlatto e Violetto: il nuovo trailer rivela la data d'uscita

Allenatori di mostri tascabili, preparate le vostre Pokéball! Beh, in realtà non c’è bisogno di particolare fretta. Game Freak e Nintendo hanno da poco pubblicato un nuovo trailer per Pokémon Scarlatto e Violetto, i nuovi due titoli della loro famosissima saga di JRPG, e in chiusura al video possiamo anche trovare la data d’uscita: il prossimo 18 novembre, in esclusiva su Nintendo Switch









Il video rivela anche i due Pokémon leggendari: su Pokémon Scarlatto troveremo ad aspettarci Koraidon, mentre su Violetto ci sarà Miraidon (ma sono motori a reazione quelli…?). Quale che sia la vostra scelta, sappiate che entrambi custodiscono poteri straordinari. Ricordiamo che questi due titoli adotteranno una struttura open world, nella quale incontreremo le creaturine a spasso per il mondo di gioco. Sarà inoltre possibile il gioco cooperativo fino a quattro giocatori.