Warhammer 40,000: Darktide torna a farsi vedere con un trailer cinematografico

Come promesso, all’evento di presentazione del Warhammer Skulls di ieri sera è tornato a farsi vedere anche Warhammer 40,000: Darktide. Niente nuovo gameplay per il gioco cooperativo di Fatshark, ma in compenso c’è stato un bel trailer cinematografico che ha presentato la situazione in quel di Tertium Hive. E come potete intuire, la città imperiale non è che se la stia passando proprio alla grandissima.









Il culto del dio caotico Nurgle ha infatti di recente preso piede nelle viscere della città, e sta causando non pochi problemi alle autorità imperiali. Con poche alternative a loro disposizione, queste ultime si sono rivolte ai loro reietti, ai senza speranza, ai criminali: toccherà a loro armarsi ed affrontare le corrotte orde. Il video, oltretutto, rivela anche una classe giocabile finora non mostrata, e cioè lo Psyker, capace di controllare il Warp (beh, più o meno…) e di utilizzarlo per fare piazza pulita dei suoi nemici. Warhammer 40,000: Darktide uscirà il prossimo 13 settembre su PC tramite Steam e su Xbox Series X|S. Il gioco è inoltre ora disponibile per il preorder.