Annunciato Resident Evil 4 Remake in uscita a marzo 2023

Capcom ha approfittato della cornice dell’ultimo State of Play per annunciare il tanto vociferato remake di Resident Evil 4, in uscita l’anno prossimo su PS5. Al momento non sono state rese note ulteriori piattaforme, ma difficilmente il gioco sarà relegato alla sola console di Sony.









Sviluppato con il RE Engine, il remake di Resident Evil 4 tornerà a narrare le vicende di Leon Kennedy alla ricerca di Ashley Graham, la figlia del presidente degli Stati Uniti d’America che si ritrova prigioniera in una misteriosa società rurale. Sappiamo anche che il titolo in questione supporterà il visore PlayStation VR2, dunque avrà una modalità di gioco in realtà virtuale.

Per finire, la data di uscita di Resident Evil 4 è prevista per il 24 marzo 2023.