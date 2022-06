Street Fighter 6 mette per la prima volta in mostra il suo gameplay

L’ultimo State of Play trasmesso da Sony ci ha permesso di dare un primo sguardo al gameplay di Street Fighter 6, ultima incarnazione della celebre saga di picchiaduro targata Capcom.









La compagnia di Osaka fa sapere che questo sesto capitolo sarà ambientato in un nuovo universo, mentre il gioco debutterà con due modalità di gioco inedite: World Tour e Battle Hub. La prima è sarà un’esperienza single player immersiva con un focus sulla narrazione; la seconda, invece, si pone l’obiettivo di rendere più facili e immediate le comunicazioni tra i giocatori.

Street Fighter 6 sarà disponibile nel 2023 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. E sì, nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, Capcom ha modificato il logo del gioco dopo la scoperta che il precedente era stato preso da uno store di immagini stock.