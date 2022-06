The Callisto Protocol: ecco il primo trailer di gameplay

Lo abbiamo atteso a lungo ma alla fine eccolo qui: il primo trailer di gameplay di The Callisto Protocol è finalmente tra noi.









Striking Distance Studios ha approfittato dell’ultimo State of Play per mostrarci il suo survival horror (che non ha più nulla a che fare con PUBG), e se visionando il video vi siete accorti delle somiglianze con Dead Space sappiate che queste non sono casuali. The Callisto Protocol è infatti il nuovo videogioco di Glen Schofield, co-creatore della serie della defunta Visceral Games.

Tuttavia le informazioni non finiscono qui dal momento che gli sviluppatori hanno anche annunciato la data di uscita del gioco: The Callisto Protocol farà capolino su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il 2 dicembre 2023.