Stray ha una data di uscita: disponibile a luglio su PC, PS4 e PS5

Nel corso dell’ultimo State of Play, BlueTwelve Studio ha annunciato la data di uscita di Stray, che dunque sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 dal prossimo 19 luglio.









Stray racconterà la storia di un gatto randagio intrappolato in una città cibernetica. Lo scopo del gioco sarà fuggire da questa metropoli cyberpunk abitata da droni e robot per riunirsi con la propria famiglia di felini.

Da notare che Stray sarà disponibile senza costi aggiuntivi nel nuovo servizio PlayStation Plus per gli abbonati Extra e Premium.