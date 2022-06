Annunciato Eternights, dating sim d'azione per PC e console PlayStation

Studio Sai e il publisher Kowloon Nights hanno annunciato Eternights: si tratta di un videogioco che unisce sezioni action con una struttura gestionale tipica dei dating sim orientali.









Ambientato in un mondo post-apocalittico dove gran parte dell’umanità è stata trasformata in mostri, lo scopo del gioco sarà da una parte quello di combattere questi infetti e provare a riportare la Terra alla normalità, dall’altra incontrare persone con cui cercare di instaurare una relazione amorosa. In Eternights bisognerà quindi cercare di bilanciare le scorribande nei dungeon con gli appuntamenti con questi comprimari, provando a gestire il tutto mentre il tempo scorre inesorabile.

Il videogioco di debutto di Studio Sai non ha ancora una data di uscita definitiva, ma sappiamo che sarà disponibile su PC via Steam, PS4 e PS5 all’inizio del 2023.