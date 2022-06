Trapelati alcuni screenshot delle versioni PC di Returnal e Sackboy

Nel corso dell’ultimo State of Play, Sony ha rivelato che Marvel’s Spider-Man e Miles Morales arriveranno su PC. Sembra però che ci siano altri due titoli dei PlayStation Studios in dirittura d’arrivo su computer: di recente, sulla rete sono circolati alcuni screenshot che mostrano le schermate delle impostazioni di Returnal e di Sackboy. Ricorderete che il gioco di Housemarque aveva già fatto la sua apparizione nel database di Steam, quindi la notizia di una sua versione PC non è una particolare sorpresa; lo stesso discorso vale anche per Sackboy, che si era fatto vedere a ottobre dello scorso anno. È però interessante il fatto che le opzioni di Returnal includano anche il ray tracing, non presente nella versione PS5.

