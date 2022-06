Al prossimo Devolver Direct vedremo Mecha Suda51

Con il suo solito stile ironico, Devolver Digital ha diffuso data e ora del suo prossimo Devolver Direct, che si terrà il 9 giugno alle ore 22:00 su Twitch. L’evento sarà parte della Summer Game Fest, e, a quanto pare, coinvolgerà un ospite d’eccezione: Goichi “Suda51” Suda, creatore di videogiochi assolutamente fuori di testa come No More Heroes e Killer is Dead e che a quanto pare parteciperà in versione meccanizzata. È dunque presumibile che Suda51 e il suo studio Grasshopper Manufacture approfitteranno di questa sede per rivelarci a cosa stanno lavorando di nuovo, ma non dubitiamo che il Devolver Direct includerà anche altri annunci interessanti.