Amazon pubblicherà il prossimo multiplayer di Disruptive Games

Amazon Games ha unito le forze con Disruptive Games per lo sviluppo e la pubblicazione di un videogioco multiplayer basato su una proprietà intellettuale inedita. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale dello sviluppatore, tale progetto sarà un action adventure con componenti cooperative e competitive.

Disruptive Games, lo ricordiamo, ha contribuito allo sviluppo di vari videogiochi nel corso degli anni, tra cui i recenti Diablo 2: Resurrected e Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Per quanto riguarda questo nuovo titolo multiplayer, non si conoscono ulteriori dettagli, tuttavia è stata diffusa una prima concept art.

Condividi con gli amici Inviare