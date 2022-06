Gamescom 2022: Nintendo non sarà alla kermesse di Colonia

L’edizione 2022 di Gamescom perde un pezzo importante: Nintendo ha infatti ufficializzato la sua assenza dalla manifestazione che si terrà a Colonia a fine agosto.

La compagnia giapponese ha diffuso un comunicato tramite il magazine tedesco Games Wirtschaft. Qui però non leggiamo il motivo dell’assenza di Nintendo da Gamescom 2022: solo che dopo un’attenta analisi è stato deciso di non partecipare alla kermesse teutonica.

Da notare che la Casa di Kyoto non ha per il momento annunciato alcun evento digitale estivo, nemmeno un Direct per la Summer Game Fest che partirà questa settimana.

