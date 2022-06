The Callisto Protocol tornerà a mostrarsi al Summer Game Fest

Dopo il primo trailer di gameplay diffuso in occasione dell’ultimo State of Play, The Callisto Protocol tornerà a farsi vivo tra qualche giorno nel corso dell’evento di apertura del Summer Game Fest 2022.

Lo veniamo a sapere grazie a un cinguettio ufficiale degli organizzatori della manifestazione. Qui leggiamo che il director Glen Schofield, già autore di Dead Space, sarà ospite di Geoff Keighley nell’evento che verrà trasmesso a partire dalle 19:00 (ora italiana) di giovedì 9 giugno. In quell’occasione verrà mostrata una demo di gameplay di The Callisto Protocol.

