Euro Truck Simulator 2: il prossimo DLC ci porterà nei Balcani

Dopo aver annunciato la sospensione del DLC Heart of Russia pochi giorni fa, SCS Software non ha perso tempo nel presentare quali novità aspettano gli appassionati di Euro Truck Simulator 2. Nel corso della giornata di ieri, lo studio ceco ha infatti rivelato il DLC West Balkans, che ci porterà a visitare i Balcani, ad attraversarne le strade e scoprirne i panorami. I lavori su questa espansione sono iniziati circa un anno fa, ma solo di recente la qualità è giunta a un livello adatto a mostrarla al pubblico.









In totale, il DLC West Balkans aggiungerà ben otto stati balcanici ad Euro Truck Simulator 2: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia. SCS Software ha detto che i lavori stanno procedendo a “ritmo spedito”, ma non ha ancora fornito una data di uscita per l’espansione.