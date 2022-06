Session: Skate Sim ha una data d'uscita dall'Accesso Anticipato

Dopo quasi tre anni di Accesso Anticipato e il passaggio sotto l’ala protettrice di Nacon, sembra proprio che per Session: Skate Sim sia giunto il momento di arrivare alla sua versione finale. Crea-ture Studios ha infatti di recente annunciato la data d’uscita per il suo titolo, prevista per il 22 settembre su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Immerso in pieno nella scena dello skateboarding degli anni ’90, il gioco in questione si fregia di un sistema di fisica ultra-realistico, e di un gameplay innovativo basato sul True Stance Stick. Questo sistema ci permette di controllare ciascuno dei due piedi in maniera indipendente, rendendo impegnativa ma allo stesso tempo incredibilmente gratificante la curva di apprendimento di Session: Skate Sim.

