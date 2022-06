Warhammer 40,000: Darktide, il gameplay sarà alla Summer Game Fest

Forse qualcuno potrà essere rimasto deluso dal fatto che il recente Warhammer Skulls non abbia portato con sé dettagli sul gameplay di Warhammer 40,000: Darktide (anche se il trailer cinematografico non ci è per niente dispiaciuto), ma consolatevi: l’attesa non dovrà essere lunga. Fatshark ha infatti da poco fatto sapere che sarà alla Summer Game Fest con un nuovo trailer di gameplay per il suo gioco cooperativo. Di recente, nuove informazioni emerse su Warhammer 40,000: Darktide hanno suggerito una struttura leggermente differente rispetto a quella adottata da due Vermintide, con una maggiore personalizzazione dei personaggi giocabili e possibili formule live service. Chissà se questo trailer di gameplay servirà a chiarire i dubbi. Lo scopriremo il 9 giugno alle ore 20:00.

