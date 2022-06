Un nuovo Just Cause è in sviluppo, la conferma da Square Enix

Nel presentare il consueto report agli investitori, Square Enix ha confermato di essere al lavoro su un nuovo capitolo della serie Just Cause.

La notizia arriva poche settimane dopo la vendita della divisione occidentale della compagnia a Embracer Group, tuttavia nella transazione sono state escluse alcune proprietà intellettuali come Life is Strange, Outriders e Just Cause. Queste ultime sono rimaste saldamente nelle mani di Square Enix.

“Vogliamo concentrarci nel creare nuovi titoli in linea con la nostra strategia,” ha ha precisato il publisher nipponico. “Il franchise di Just Cause rimarrà una nostra IP, e siamo al lavoro per sviluppare un nuovo titolo della serie.”

Non si conoscono altri dettagli, dunque non sappiamo chi sarà lo sviluppatore del prossimo titolo della saga, ma difficilmente si tratterà di qualcuno diverso da Avalanche Studios, gli sviluppatori storici della serie.

