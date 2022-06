Microsoft registra il marchio di Contraband, annuncio in vista?

Microsoft ha depositato le pratiche per la registrazione del marchio Contraband presso l’apposito ufficio statunitense, lasciando presagire un annuncio imminente circa il videogioco sviluppato da Avalanche Studios.

Prodotto da Bethesda, Contraband sarà un titolo cooperativo open world ambientato negli anni Settanta. Il gioco viene descritto come l’opera più ambiziosa dello studio svedese, già autore della serie Just Cause.

È dunque molto probabile che il titolo in questione farà una comparsata durante il prossimo Xbox & Bethesda Games Showcase che si terrà il 12 giugno. Chissà, magari riusciremo anche a vedere un primo gameplay.

