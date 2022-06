Pronti per nuove avventure in quel di Tamriel? Dopo averci portato a combattere i Daedra sul loro piano natio, gli sviluppatori di The Elder Scolls Online hanno deciso di cambiare completamente ambientazione; ma non fatevi ingannare dalle verdi praterie e dai sontuosi castelli, perché anche in High Isle i pericoli e le minacce sono all’ordine del giorno. Sullo sfondo della Guerra dei Tre Vessilli, i delegati della varie alleanze iniziano a intavolare trattative di pace, ma l’Ascendant Order ha ben altri piani…









High Isle ci porterà nel Systress Arcipelago, zona mai vista prima ampiamente ispirata alle coste del Mar Mediterraneo, nonché patria dei bretoni. All’interno di questa espansione, faremo conoscenza anche di due nuovi compagni: Ember, una khajiiti cresciuta in strada con il pallino per la magia; e Isobel, una bretone aspirante cavaliere che si sente in dovere di aiutare il giocatore. Gli appassionati dei minigiochi, poi, saranno contenti di potersi tuffare nella nuova attività secondaria Tales of Tribute. The Elder Scrolls Online: High Isle è ora disponibile su PC e Mac, e arriverà su PlayStation e Xbox il 21 giugno.