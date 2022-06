Forza Horizon 5 supera i venti milioni di giocatori

Continua ad andare alla grande l’ultima creazione di Playground Games. Dopo aver raggiunto il traguardo di quindici milioni di giocatori a inizio 2022, Forza Horizon 5 può ora fregiarsi di aver convinto più di venti milioni di giocatori ad inforcare il volante e a prendere parte all’Horizon Festival. A rivelare questo numero ci ha pensato la classifica presente all’interno del gioco. Chiaramente, come tutti i titoli pubblicati da Microsoft anche Forza Horizon 5 è presenza fissa nel catalogo Xbox Game Pass, il che significa che venti milioni non rappresenta il totale di copie vendute, mai rivelato dagli sviluppatori. È però indubbio il successo di pubblico ottenuto da questo titolo (ingiustamente snobbato in alcuni contesti, secondo noi).

