DNF Duel: un nuovo trailer presenta il Troubleshooter

Nella lingua d’Albione, “troubleshooter” significa una persona che aiuta a individuare e risolvere i problemi. Se invece l’universo in cui vivete voi è quello di DNF Duel, picchiaduro di Arc System Works in uscita il prossimo 28 giugno, allora questo termine indica qualcuno che letteralmente risolve i problemi sparandogli. O, come possiamo vedere dal trailer di presentazione del lottatore in questione, picchiandoli fortissimo con una spada enorme o facendoli saltare per aria con dosi illegali di esplosivo. L’importante è il risultato.









Il Troubleshooter rappresenta il tredicesimo personaggio ad essere rivelato da Arc System Works. Dato che DNF Duel promette di avere sedici personaggi al lancio, questo significa che nel corso delle prossime settimane ci aspetta ancora qualche altro reveal.