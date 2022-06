Il prossimo Sonic Central si terrà stasera

SEGA ha di recente annunciato una nuova edizione del Sonic Central, il suo show virtuale dedicato a – indovinate un po’? – Sonic the Hedgehog. La diretta avrà luogo questa sera alle ore 18:00 su YouTube e Twitch, e includerà aggiornamenti su tutto ciò che riguarda il porcospino blu. Non ci sarà dunque spazio solo per i giochi come ad esempio Sonic Frontiers, di cui abbiamo da poco visto il gameplay, ma anche per progetti legati al cinema e alla televisione. Dettagli sul terzo film di Sonic in arrivo? Ancora qualche ora di pazienza e avremo la risposta a tutte le nostre domande.

