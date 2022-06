Battlefield 2042, DICE rivela la Stagione 1: Ora Zero

Novità importanti in arrivo sui campi di battaglia del prossimo futuro. DICE ed Electronic Arts hanno infatti presentato la Stagione 1: Ora Zero di Battlefield 2042, la prima stagione di contenuti post-lancio che sarà disponibile gratuitamente a partire dal 9 giugno su tutte le piattaforme. Naturalmente, l’aggiornamento porta con sé numerosi nuovi contenuti. Pezzo forte è sicuramente la mappa Exposure, che ci porterà nel bel mezzo delle Montagne Rocciose canadesi, in scontri che cavalcheranno le creste delle montagne e si addentreranno nelle loro viscere. Exposure sarà disponibile sia nella modalità All-Out Warfare che in Portal.

La Stagione 1: Ora Zero introduce anche una nuova specialista. Ewelina Lis è una combattente specializzata nell’abbattimento di veicoli, che siano di aria o di terra: il suo lanciarazzi spara missili telecomandati dalla precisione assoluta, e il suo tratto Cacciatore di Armature le fornisce importanti informazioni. Arriveranno anche nuovi giocattoli, disponibili per tutti gli operatori; è il caso delle cannoniere RAH-68 Huron e YG-99 Hannibal, della balestra Ghostmaker R10 e del suo versatile munizionamento, del fucile da cecchino BSV-M Marksman Rifle e del nuovo lanciagranate armato a fumogeni. Tutti questi oggetti saranno sbloccabili tramite la versione gratuita del Battle Pass, mentre nel Battle Pass Premium troveremo oggetti cosmetici aggiuntivi. Infine, l’aggiornamento Stagione 1: Zero Hour apporta anche un’ampia gamma di modifiche volte a migliorare stabilità, bilanciamento delle armi, gunplay e molte altre caratteristiche di Battlefield 2042.