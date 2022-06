Steam Next Fest: l'edizione estiva tornerà la prossima settimana

È tutto pronto per una nuova edizione della Steam Next Fest, la manifestazione digitale organizzata da Valve che permetterà agli utenti della piattaforma Steam di avere un assaggio dei videogiochi in arrivo prossimamente.









Come già avvenuto in passato, anche in questa edizione estiva non mancheranno le trasmissioni dal vivo con gli sviluppatori, nonché la possibilità di scaricare centinaia di demo.

La Steam Next Fest partirà il 13 giugno e durerà sette giorni, concludendosi il successivo 20 giugno. Maggiori informazioni e dettagli sulla pagina dedicata all’evento.