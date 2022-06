Bend Studio al lavoro su un open world con componenti multiplayer

Bend Studio volta pagina, e lo fa non soltanto cambiando il logo della compagnia, ma anche annunciando un nuovo videogioco open world che includerà delle non meglio specificate componenti multiplayer.

Kevin McAllister, il Community Manager di Bend Studio, ha difatti reso noto che il team con base in Oregon sta lavorando a un progetto basato su una IP completamente inedita, ma che si poggia sulle fondamenta ludiche di Days Gone. Si tratterà dunque di un progetto ambizioso ambientato in mondo tutto nuovo.

Peccato che i dettagli al momento finiscano qui: non sappiamo in che modo e in che quantità saranno implementate le feature multiplayer, né a che genere apparterrà questo progetto. Speriamo quindi di saperne di più quanto prima.

