L'E3 farà il suo ritorno nel 2023, con evento in presenza e digitale

Gli ultimi tre anni sono stati decisamente difficili per i grandi eventi in presenza, e questo ha incluso anche l’E3. Com’è ben noto, la fiera che ormai dal 1995 rappresenta uno dei momenti più importanti per i creatori e gli appassionati dei videogiochi quest’anno non ci sarà, venendo sostituita da eventi digitali organizzati dai singoli publisher, oltre che naturalmente dalla Summer Game Fest di Geoff Keighley. Ma Stan Pierre-Louis, il CEO dell’ente organizzatore Entertainment Software Association, è sicuro che il 2023 sarà l’anno buon per il ritorno dell’Electronic Entertainment Expo.

Sulle colonne del Washington Post, Pierre-Louis ha infatti dichiarato che nel 2023 la kermesse tornerà con un evento che sarà sia digitale che in presenza. Lo spostamento del mercato verso eventi digitali, anche da parte dei publisher più importanti, non sembra preoccuparlo particolarmente: “per quanto apprezziamo questi eventi digitali, e per quanto riescano a raggiungere gente di tutto il mondo, sappiamo che c’è anche un forte desiderio di trovarsi — di potersi incontrare di persona, di vedersi e di parlare di cos’è che rende grandi i videogiochi”. L’ESA non ha ancora rivelato le date dell’edizione 2023 dell’E3, ma non dubitiamo che ce le farà sapere nel corso delle prossime settimane.