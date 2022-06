Halo Infinite: la campagna cooperativa entrerà in fase di testing a breve

Inizialmente prevista con il lancio della Stagione 2, la campagna cooperativa di Halo Infinite ha richiesto più tempo e attenzioni del previsto per essere portata a termine, spingendo 343 Industries a rimandarne la data di pubblicazione. Sembra, però, che il momento in cui potremo finalmente scorrazzare per la Zeta Halo in compagnia si delinei all’orizzonte. L’account ufficiale Twitter della serie ha infatti reso noto che la fase di testing di questa componente avrà inizio a luglio, mentre il suo lancio ufficiale è previsto per i mesi seguenti. Se volete provarla in anticipo e magari fornire un po’ di utile feedback a 343, il nostro consiglio è di andare sul sito ufficiale di Halo Infinite e registrarvi come Halo Insider.

