The Last Starship è il nuovo gioco dei creatori di Prison Architect

Introversion Software, lo studio creatore di piccoli capolavori come Prison Architect, DEFCON e Uplink, ha da poco svelato il suo nuovo progetto: The Last Starship. Il gioco in questione, presentato tramite un lungo video da Chris Delay e Mark Morris, riprende gli aspetti gestionali del loro ultimo titolo ma piazzandoli in un’ambientazione completamente diversa: lo spazio. Il compito che ci viene assegnato stavolta è quello di preparare un’astronave capace di esplorare le immense vastità siderali, naturalmente assicurandosi che provveda anche al sostentamento del suo equipaggio. Potremo poi lanciarci in una serie di missioni proceduralmente generate.









The Last Starship è attualmente in fase Alpha. Introversion Software invita tutti coloro che sono interessati a partecipare alla fase di playtesting a fare richiesta tramite Steam, avvertendo però che la versione corrente del gioco è “rotta, incompleta e piena di bug”. Gli sviluppatori promettono di aggiornare regolarmente questa Alpha, basandosi anche sul feedback dei giocatori. L’uscita della versione completa, invece, è attualmente prevista per gli ultimi mesi del 2022.